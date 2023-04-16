انتقال 42 أسيراً إلى مدينة مأرب ضمن عملية تبادل الأسرى

تواصلت صباح اليوم عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث أقلعت طائرة من صنعاء تنقل 42 أسيراً إلى مدينة مأرب، بالتزامن مع إقلاع طائرة من مأرب تحمل على متنها 48 سجيناً حوثياً باتجاه العاصمة، في اليوم الثالث والأخير من عملية التبادل.

استئناف تبادل الأسرى

ونشر المتحدث باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل لقطات مصورة لصعود الأسرى المفرج عنهم على طائرة الصليب الأحمر أثناء توجههم إلى مأرب.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان إن أول رحلة من مأرب وأول رحلة من صنعاء أقلعتا اليوم الأحد .

وأوضحت الجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشرف على العملية، أنه من المقرَّر أن تنقل ثلاث طائرات إضافية اليوم أسرى آخرين، بعدما تم تبادل 318 أسيراً الجمعة، ونحو 350 من الحوثيين و16 سعودياً و3 سودانيين السبت.