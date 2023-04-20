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ما لم يتم دفع ثمن الاشتراك الشهري

انتهاء مهلة إيلون ماسك لأصحاب العلامة الزرقاء

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
انتهاء مهلة إيلون ماسك لأصحاب العلامة الزرقاء
المواطن - فريق التحرير

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تنتهي المهلة التي وضعها الملياردير الأمريكي ومالك موقع “تويتر”، إيلون ماسك، اليوم الخميس، لأصحاب العلامات الزرقاء القديمة للاحتفاظ بها مجانًا.

إزالة العلامة الزرقاء

وسيجري إزالة علامة التوثيق الزرقاء من الحساب، اعتبارًا من اليوم الخميس، ما لم يدفع صاحبه ثمن الاشتراك الشهري لقاء الاحتفاظ بالعلامة.

وستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدًا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط.

الحسابات الموثقة

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن هذه الخطوة ستنهي العلامة التي تشكل إرث موقع تويتر الخاصة بالحسابات الموثقة.

وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على الحسابات في تويتر هو 20 أبريل الجاري، أي بعد 3 أسابيع من الخطة الأصلية التي كانت مقررة في الأول من أبريل.

أما علامات التوثيق بالألوان الأخرى ستظل على حالها، مثل علامة التوثيق الذهبية التي تشير إلى أن الحساب خاص بمؤسسة، وعلامة التوثيق الفضية التي تشير إلى أن الحساب يمثل جهة حكومية.

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