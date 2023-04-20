الاتحاد بصفوف مكتملة قبل مواجهة الهلال انتهاء مهلة إيلون ماسك لأصحاب العلامة الزرقاء برشلونة يُجهز عرضه لاستعادة ميسي لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية بالدوادمي مصر تعلن وصول جنودها العالقين في السودان سعود الطبية تقدم نصائح لسلامة أطفال السكري في العيد محمد البريك يفرض نفسه على تشكيلة دياز مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة أرقام مميزة لـ رياض محرز في دوري أبطال أوروبا
تنتهي المهلة التي وضعها الملياردير الأمريكي ومالك موقع “تويتر”، إيلون ماسك، اليوم الخميس، لأصحاب العلامات الزرقاء القديمة للاحتفاظ بها مجانًا.
وسيجري إزالة علامة التوثيق الزرقاء من الحساب، اعتبارًا من اليوم الخميس، ما لم يدفع صاحبه ثمن الاشتراك الشهري لقاء الاحتفاظ بالعلامة.
وستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدًا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط.
وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن هذه الخطوة ستنهي العلامة التي تشكل إرث موقع تويتر الخاصة بالحسابات الموثقة.
وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على الحسابات في تويتر هو 20 أبريل الجاري، أي بعد 3 أسابيع من الخطة الأصلية التي كانت مقررة في الأول من أبريل.
أما علامات التوثيق بالألوان الأخرى ستظل على حالها، مثل علامة التوثيق الذهبية التي تشير إلى أن الحساب خاص بمؤسسة، وعلامة التوثيق الفضية التي تشير إلى أن الحساب يمثل جهة حكومية.