انخفاض شعبية بايدن تزامنًا مع إعلانه الترشح للرئاسة

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كشف استطلاع للرأي عن انخفاض معدل تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستوى قياسي بلغ 37%، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة الاستشارات والتحليلات “جالوب”.
ووفقًا لبيانات الاستطلاع، ظل تصنيف الأداء الرئاسي لبايدن عند حوالي 40% على مدار كافة الأشهر تقريبا خلال العام ونصف العام الماضي.
وحتّى اليوم، كان الاستثناء الوحيد هو خلال شهر يوليو من العام الماضي عند نسبة 38%.
ويستند أحدث تصنيف لبايدن على الإطلاق إلى نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 3 و25 إبريل.
وهكذا يتزامن اليوم الأخير لفترة الاستطلاع مع إعلان بايدن عن نيّته الرسمية للترشح للرئاسة مرة أخرى لعام 2024.
يشار إلى أنّ استطلاعات الرأي العام الأخيرة تظهر، وفقًا لجالوب، أن الرئيس الأمريكي، بشكل عام، يحتفظ بدعم الناخبين الموالين لحزب الديمقراطيين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن قول الشيء نفسه عن الناخبين “المستقلين”، الذين انخفض معدل ولائهم بنسبة 9 نقاط مئوية خلال الأشهر القليلة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة جالوب أجريت على 1000 شخص بالغ أمريكي، ولم يتم تحديد طريقة المسح. وكانت العينة نموذجية.