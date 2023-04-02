انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 237.39 ريال، 63.30 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.61 ريال، 58.03 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.72 ريال، 55.39 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.05 ريال، 47.48 دولار.