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عيار 24 بـ 237 ريالاً للجرام

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 237.39 ريال، 63.30 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.61 ريال، 58.03 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.72 ريال، 55.39 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.05 ريال، 47.48 دولار.

 

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