أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات القبض على مواطن لنقله 5 مخالفات لنظام أمن الحدود في نجران أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق الهلال يحسم الكلاسيكو بهدف ويتأهل لنهائي كأس الملك أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السيف في وفاة شقيقتهم تنبيه من رياح نشطة تثير الأتربة والغبار وجريان السيول في منطقة الرياض مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الخميس رجل يسأل أهل الخبر: وش سر الالتزام الكبير في القيادة عندكم؟
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.72 ريال، 63.66 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.83 ريال، 58.35 دولار.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.88 ريال، 55.70 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.04 ريال، 47.74 دولار.
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