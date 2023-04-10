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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 239.93 ريال، 63.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.93 ريال، 58.65 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.93 ريال، 55.98 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.94 ريال، 47.99 دولار.

 

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