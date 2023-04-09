انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 211 ريالاً للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 241.98 ريال، 64.53 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 221.81 ريال، 59.15 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 211.73 ريال للجرام، 56.46 دولار، وعيار 18 وصل إلى 181.48 ريال، 48.40 دولار.