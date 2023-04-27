انخفاض ملموس بدرجات الحرارة شمال السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى الاثنين.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر:، أن الانخفاض يشمل مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة في هذه المناطق بين 6 – 10 درجات مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.