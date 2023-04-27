Icon

التعاون الاسلامي: تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال Icon منافسة خاصة بين غروهي وكيم Icon 4 يمنيين في قبضة الأمن لتهريبهم القات Icon المرأة السعودية أكثر تمكينًا في ظل رؤية 2030 Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon خاصية جديدة للمشتركين في تويتر بلو Icon وفيات كورونا تتراجع عالميًا 95 % هذا العام Icon حقيقة رغبة تاليسكا بالرحيل عن النصر Icon 4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت Icon ضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الاثنين

انخفاض ملموس بدرجات الحرارة شمال السعودية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
انخفاض ملموس بدرجات الحرارة شمال السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى الاثنين.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر:، أن الانخفاض يشمل مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة في هذه المناطق بين 6 – 10 درجات مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم