اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في الأقصى، محاولة إخلاء معتكفين من داخله.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحاول إخلاء معتكفين من داخل المسجد القبلي في المسجد الأقصى.
وردًّا على تلك الاعتداءات، استهدف شابان فلسطينيان قوات الاحتلال التي تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالألعاب النارية.
ومن جانبها، استخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت داخل المسجد القبلي من خلال النوافذ بعد تحطيمها عددًا منها.
واندلع حريق في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال العيادة الطبية الملاصقة للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.