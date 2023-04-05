اندلاع حريق هائل في أحد أسواق أربيل بالعراق

نشب حريق ضخم منذ قليل، في عدد من المحال التجارية بأحد أسواق البورصة في مدينة أربيل بمركز كردستان في العراق، وأن السبب حسب التحقيقات الأولية، هو تماس كهربائي.

وعرضت قناة العربية مشاهد من الحريق وأكدت أن الحريق شب في 8 محال تجارية ومخازن للعطور، بوسط سوق “شيخ الله” أحد الأسواق الشعبية في عاصمة إقليم كردستان.

إخماد الحريق

وأعلن التلفزيون العراقي أن قوات الدفاع المدني انتقلت على الفور إلى مكان الحادث لإخماد الحريق ومنع توسعه إلى محال وأماكن أخرى.