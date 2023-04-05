اندلاع حريق هائل في أحد أسواق أربيل بالعراق

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نشب حريق ضخم منذ قليل، في عدد من المحال التجارية بأحد أسواق البورصة في مدينة أربيل بمركز كردستان في العراق، وأن السبب حسب التحقيقات الأولية، هو تماس كهربائي.
صور لحريق كبير في أحد أسواق #أربيل شمال #العراق
#العربية pic.twitter.com/MQAUr7zQqT
— العربية (@AlArabiya) April 5, 2023
وعرضت قناة العربية مشاهد من الحريق وأكدت أن الحريق شب في 8 محال تجارية ومخازن للعطور، بوسط سوق “شيخ الله” أحد الأسواق الشعبية في عاصمة إقليم كردستان.
وأعلن التلفزيون العراقي أن قوات الدفاع المدني انتقلت على الفور إلى مكان الحادث لإخماد الحريق ومنع توسعه إلى محال وأماكن أخرى.