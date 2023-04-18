أمير الجوف يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد مآذن المسجد النبوي تحف معمارية شاهدة على عبقرية العمارة الإسلامية محمية الملك سلمان تعيد توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض الغذاء والدواء : تأكدوا من وجود عامل الحماية SPF15 فأكثر في واقي الشمس وظائف شاغرة في مطارات الدمام ألوان الطيف تظهر في سماء القصيم إلغاء الفصل الدراسي الثالث شائعة روّج لها موقع مزيف انسيابية حركة الحشود بالمسجد النبوي على مدار الساعة المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان أمطار متوسطة على نجران حتى الـ10 مساءً
يلفت نظر الزائر للمسجد النبوي انسيابية حركة الحشود البشرية في الدخول والخروج من المسجد النبوي على مدار الساعة في مكان يقصده ملايين الزوار والمصلين طوال العام وبكثافات عالية خلال الصلوات الخمس وفي مواقع الزيارة والدخول للروضة الشريفة.
وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي من خلال وكالة الحشود والتفويج وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية على خطة معدة من قبل مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية ويقوم على تنفيذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسـر وسهولة.
ويشاهد المصلي عند دخوله لساحات المسجد النبوي المراقبين على امتداد الممرات لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه ثم للساحات الخارجية ثم الساحات الغربية الجديدة، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.