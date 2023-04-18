انطلاق أكبر تدريبات للناتو بالمجال السيبراني

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أعلن مركز تالين للحماية السيبرانية للناتو عن انطلاق أكبر تدريبات لحلف الناتو في المجال السيبراني Locked Shields 2023 في إستونيا، اليوم الثلاثاء.
وبحسب بيان مركز تالين للحماية السيبرانية للناتو، فإن التدريبات الكبرى ستجري خلال الفترة بين 18 و21 إبريل، وسيشارك فيها هذا العام أكثر من 3 آلاف شخص من 38 دولة.
ولفت مدير المركز مارت نورما، إلى أنه خلال التدريبات سيركز الاهتمام على حماية الأنظمة التقنية والبنية التحتية الحيوية الوطنية من هجمات سيبرانية واسعة النطاق.
وستعمل الفرق المشاركة على اتخاذ قرارات تكتيكية وإستراتيجية بشأن التعاون في حال الأزمة.
وأردف نورما أن الفرق ستتمكن من إظهار قدرتها على دعم عمل منظومات تقنية المعلومات في ظروف واقعية ونقص كبير في الوقت.
ويفترض سيناريو التدريبات مواجهة دولة معينة لتدهور الوضع الأمني الذي ترافقه هجمات سيبرانية منسقة، تتسبب بعطل كبير في عمل الشبكات الإلكترونية وأنظمة تنقية المياه وشبكات الأمن العام وغير ذلك من العناصر الحيوية للبنية التحتية. ومن المقرر أن تساعد دول أخرى الدولة التي تتعرض للهجمات السيبرانية.
من المعروف أن مركز تالين للحماية السيبرانية للناتو تم تأسيسه في عام 2008. وتشارك في عمله 38 دولة من أعضاء الناتو وشركاء الحلف.