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تشهد إقامة 3 مباريات قوية

انطلاق الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي الثلاثاء

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
انطلاق الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

3 مباريات يوم الثلاثاء

ومن المقرر أن تُقام المباريات عند الساعة العاشرة مساء، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويلعب الاتحاد ضد ضمك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة نظيره النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ22، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ42 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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