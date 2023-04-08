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النصر والاتحاد يتنافسان على الصدارة

انطلاق الجولة الـ23 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
انطلاق الجولة الـ23 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الأحد، بـ4 مباريات قوية، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

وتُقام 3 مباريات في دوري روشن السعودي عند الساعة العاشرة مساء غدًا، حيث يلعب أبها ضد الباطن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويُلاقي الفيحاء فريق النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، فيما يلعب الوحدة ضد الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 11 مساء.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق الجولة الـ23، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ53 نقطة، ثم النصر برصيد 52 نقطة، يليه الشباب ـ47 نقطة، ثم الهلال بـ45 نقطة، يليه التعاون بـ36 نقطة، والفتح بـ35 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، يليه الطائي بـ27 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء وأبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق برصيد 23 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه الخليج بـ17 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ12 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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