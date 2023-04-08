انطلاق الجولة الـ23 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا

تنطلق منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الأحد، بـ4 مباريات قوية، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

وتُقام 3 مباريات في دوري روشن السعودي عند الساعة العاشرة مساء غدًا، حيث يلعب أبها ضد الباطن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويُلاقي الفيحاء فريق النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، فيما يلعب الوحدة ضد الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 11 مساء.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق الجولة الـ23، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ53 نقطة، ثم النصر برصيد 52 نقطة، يليه الشباب ـ47 نقطة، ثم الهلال بـ45 نقطة، يليه التعاون بـ36 نقطة، والفتح بـ35 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، يليه الطائي بـ27 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء وأبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق برصيد 23 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه الخليج بـ17 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ12 نقطة.