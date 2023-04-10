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من خلال منصة إحسان لضمان الشفافية

انطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري مساء اليوم

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
انطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري مساء اليوم
المواطن - واس

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تنطلق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري، مساء اليوم الاثنين الساعة 11 مساءً، والتي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على إطلاقها امتداداً لرعايته الكريمة لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرصه – أيده الله – على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامناً مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

العشر الأواخر برمضان

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، إبراهيم بن عبدالله الحسيني، أن الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري التي سيتزامن إطلاقها مع قرب دخول العشر الأواخر من رمضان، ستواصل استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل، من خلال تطبيق المنصة وموقعها Ehsan.sa ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم: 8001247000.

ثقافة التبرع

وبين أن الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري، تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، حيث تُعد منصة إحسان الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.

وقال الحسيني: إن منصة (إحسان) تتمتع بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير وخاصة شهر رمضان الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.

وستنقل الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري، مباشرة عبر قناة الإخبارية السعودية.

وصول الدعم لمستحقيه

مما يذكر أن إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بمختلف نسخها من شأنه الإسهام في تمكين إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق عمليات تبرع آمنة وموثوقة، وحظيت بدعم مستمر من القيادة الرشيدة لتمكين عملها وفق حوكمة متينة تشرف عليها 12 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تحظى بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مما أسهم في وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 3 مليارات و300 مليون ريال، تعود بالنفع على أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة.

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