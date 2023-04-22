انطلاق فعاليات “عيدنا فرحة” في روضة هباس بالحدود الشمالية مهرجان “حيّ العيد”.. باقة ثقافية متنوعة تحاكي الهوية الثقافية المحلية بوروسيا دورتموند يستغل خسارة البايرن ويخطف الصدارة طفلة سعودية عائدة من السودان: الرحلة بالسفينة حلوة نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا وزارة الدفاع: القوات البحرية نفذت عملية إجلاء السعوديين من السودان الهلال يصل جدة استعدادًا لمواجهة الاتحاد الاتحاد يُعاني ضد الهلال على ملعب الجوهرة تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
انطلقت اليوم السبت في بلدة روضة هباس فعاليات مهرجان “عيدنا فرحة” بمناسبة عيد الفطر المبارك 1444هـ ، والتي تنظمها بلدية روضة هباس، وذلك في حديقة الأهالي على الطريق الدولي.
وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاث أيام، إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة من خلال العديد من العناصر الترفيهية.
ويضم المهرجان فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية تشمل مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى فقرات موسيقية ومنشدين وعروض استعراضية، ولوحات تشكيلية وركن للأسر المنتجة، بالإضافة لاستعراض الخيول العربية والصقور في ظل تنسيق متكامل مع جميع الجهات المعنية لكي يعكس المهرجان صورة مميزة ومبهجة.