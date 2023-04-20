انفجار صاروخ سبايس إكس العملاق عقب إطلاقه بدقائق

انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبايس إكس” والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ بعد انطلاقه بدقائق ،اليوم الخميس، في أولى رحلاته المدارية التجريبية، على ما أظهر بث مباشر للشركة.

وانفجر الصاروخ بعد إطلاقه بـ 4 دقائق، ونشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك فيديو لإطلاق الصاروخ، وقال إن التجربة المقبلة للصاروخ العملاق ستكون بعد عدة أشهر.

وبحسب “إذاعة مونت كارلو”، لا يشكل فشلاً للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه، ما يمثل أصلاً نجاحاً كبيراً، ولم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى انفجار “ستارشيب”.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ يوم الاثنين الماضي لكن شركة سبيس إكس أجلت الإطلاق قبل دقائق فقط من الموعد المقرر، وذلك بسبب مشكلة تقنية في معزز إطلاق المرحلة الأولى.

الصاروخ العملاق

ويبلغ طول الصاروخ العملاق ستارشيب 120 مترا تقريبا. وكانت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تخطط لإطلاقه من الطرف الجنوبي لتكساس، قرب الحدود المكسيكية.

ووصف الصاروخ بأنه الأضخم والأقوى من نوعه على الإطلاق. ولا يحمل “ستارشيب” رواد فضاء أو أقمارا اصطناعية.

وتخطط الشركة مستقبلا لاستخدام الصاروخ ستارشيب لحمل رواد فضاء وشحنات إلى القمر، تمهيدا لرحلات أخرى تصل إلى المريخ في نهاية المطاف.