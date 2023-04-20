انفجار صاروخ سبايس إكس العملاق عقب إطلاقه بدقائق لقطات لبدء ترائي هلال شوال من مرصد سدير مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد العظام بالعلا سجل مميز لـ مانشستر يونايتد خارج ملعبه بالدوري الأوروبي سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد الأعين تترقب هلال العيد وظاهرة فلكية مدتها 58 ثانية الأرصاد: أجواء غائمة بمنطقتي سدير وتمير لقطات من استعدادات مرصد تمير لتحري رؤية هلال شوال حقيقة موافقة الاتحاد الآسيوي على تسجيل أوراوا للاعبين جدد أسطورة البايرن: مولر سيرحل بسبب توخيل
انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبايس إكس” والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ بعد انطلاقه بدقائق ،اليوم الخميس، في أولى رحلاته المدارية التجريبية، على ما أظهر بث مباشر للشركة.
— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023
وانفجر الصاروخ بعد إطلاقه بـ 4 دقائق، ونشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك فيديو لإطلاق الصاروخ، وقال إن التجربة المقبلة للصاروخ العملاق ستكون بعد عدة أشهر.
وبحسب “إذاعة مونت كارلو”، لا يشكل فشلاً للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه، ما يمثل أصلاً نجاحاً كبيراً، ولم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى انفجار “ستارشيب”.
وكان من المقرر إطلاق الصاروخ يوم الاثنين الماضي لكن شركة سبيس إكس أجلت الإطلاق قبل دقائق فقط من الموعد المقرر، وذلك بسبب مشكلة تقنية في معزز إطلاق المرحلة الأولى.
ويبلغ طول الصاروخ العملاق ستارشيب 120 مترا تقريبا. وكانت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تخطط لإطلاقه من الطرف الجنوبي لتكساس، قرب الحدود المكسيكية.
ووصف الصاروخ بأنه الأضخم والأقوى من نوعه على الإطلاق. ولا يحمل “ستارشيب” رواد فضاء أو أقمارا اصطناعية.
وتخطط الشركة مستقبلا لاستخدام الصاروخ ستارشيب لحمل رواد فضاء وشحنات إلى القمر، تمهيدا لرحلات أخرى تصل إلى المريخ في نهاية المطاف.