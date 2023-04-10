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كانوا يبحثون عن فطر الكمأة

انفجار لغم لداعش يودي بحياة 6 سوريين

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ صباحاً
انفجار لغم لداعش يودي بحياة 6 سوريين
المواطن - فريق التحرير

لقي 6 سوريين حتفهم، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” في منطقة البشري بريف دير الزور الجنوبي، أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة.

وأوضح مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد في دير الزور، الدكتور مأمون حيزة، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن المستشفى استقبل 6 أشخاص متوفين نتيجة إصابتهم بشظايا في مختلف أنحاء الجسم جراء انفجار اللغم.

اعتداءات داعش

وبحسب وكالة “سانا”، قتل في 17 فبراير الماضي 53 مواطنًا، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم (داعش)، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وسقط خلال السنوات الماضية عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، جراء انفجار ألغام في ريفي حمص وحماة بوسط سوريا خلال توجههم لرعي أغنامهم، أو البحث عن فطر الكمأة.

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