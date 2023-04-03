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ينتهي عقده هذا الموسم

انقسام الجماهير بشأن استمرار بانيغا

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
انقسام الجماهير بشأن استمرار بانيغا
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الموسم الرياضي الجديد.

الشباب يسعى لتمديد عقد بانيغا

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، تتجه لتمديد عقد بانيغا لموسم إضافي، حيث إنه يملك خيار التمديد في عقده، وذلك في حالة لعب النجم الأرجنتيني أكثر من 50% من مواجهات الموسم الأخير.

وكان النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في 2020، قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني، وشارك في 81 مباراة بجميع المسابقات، وأحرز 19 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

انقسام الجمهور

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم بانيغا ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الاثنين، حيث انقسمت الآراء بشأن استمراره مع الفريق.

وتمنى البعض استمرار النجم الأرجنتيني، نظرًا لقدراته الفنية الكبيرة، وقال فارس: “تجديد بانيغا مع الشباب بطولتي هذا الموسم”، وكتب مشعل: “يا إخوان أنا مستعد أحلف ما بيجي لاعب مثل نوعيته.. يا ناس فيه كل صفات المحور.. ليت العمر يوقف على رقم”.

وكتب آخر: “تجديد بانيغا مع الشباب يعني استمرارية في المنافسة على البطولات.. وبإذن الله الخبر القادم هو استمراره مع كتيبة الليوث.. الأخبار الجميلة تتوالى يوماً بعد يوم”.

بانيغا في دوري أبطال آسيا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

على الجانب الآخر، أكد البعض أن النجم الأرجنتيني قدم الكثير للشباب، إلا أن النادي يحتاج لصفقات أقوى، وقال البروفسيور خويلد: “ارفع الطموح شوي.. اترك العواطف بانيغا العمر (34) في وسط الملعب يختلف ممكن، لو مهاجم عادي لو العمر 38”.

وواصل تغريدته قائلًا: “الموسم القادم قوي قوي قوي، وسيدعم جميع الأندية، راح تنافس جميع الأندية.. مصلحة الشباب فوق كل شيء مجرد نصيحة”، وكتب وليد: “إيفر صار حمل ثقيل على الشباب لاعب انتهى وعمره كبير”.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC
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