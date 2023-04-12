انقسام الهلاليين بشأن جيسوس ورازفان

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أكدت جماهير الزعيم أن المديرين الفنيين البرتغالي خورخي جيسوس والروماني رازفان لوشيسكو، من أفضل المدربين الذين قادوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في السنوات الماضية.
وأثار أحد رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حالة من الجدل بشأن المقارنة بين المدير الفني البرتغالي، ومدرب الهلال السابق، الروماني رازفان لوشيسكو.
وقال: “مستغرب أن مدرب مثل جيسوس عنده شبيحة، مدرب أخذ تقديرًا أكثر مما يستحق، لوشيسكو واحد من أعظم مدربين الهلال في التاريخ وبطل الثلاثية التاريخية ما أخذ نفس التقدير، وهذا يوضح لك أن البعض يهمه الاسم أكثر من العمل”.
وانقسمت الجماهير مع التغريدة، ليصبح اسم جيسوس ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، حيث أكد البعض أن المدرب البرتغالي الأفضل، وكان يستحق الاستمرار لفترة أطول.
وكتب براهيم بندكور: “مشكلة جيسوس بأنه ما استمر يا خويا حمزة، يكفي الي سواه في فلامنغو وأصبحت لديه جماهير مليونية.. أما رازفان حبيب الهلاليين ولن ننساه”.
وعلق آخر قائلًا: “أول حاجه ما فيه وجه مقارنة بين الاثنين جيسوس أفضل بمراحل من لوشيسكو، فالبرتغالي كاد أن ينهي الدوري من الدور الأول لو ما تدخلت أيدي فيها، كانت عندنا ثقة بفريقنا والمدرب كان الهلاب مرعب جدًا معه، وتنوع لعب مو طبيعي”.
على الجانب الآخر، قال أحد المتابعين: “على فكرة رازفان أول مدرب يحقق ثنائية الأبطال والدوري في غرب آسيا كلها”، وكتب آخر: “هذا أكثر شيء يخليني استغرب وبنفس الوقت مو بس ما تشوف تقدير لرازفان بالعكس تشوف جحود كمان له”، وقال آخر: “رازافان أتمنى يرجع أفضل مدرب بأقل إمكانيات”.