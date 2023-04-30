انهيار جزء من طريق عقبة عثوان بجازان

وثق مقطع فيديو متداول، على موقع تويتر، انهيار جزء من طريق عقبة عثوان، بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان.

انهيار السور

وأظهر الفيديو، انهيار جزء من عقبة عثوان، وسط جريان السيول التي نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة، ما قد يعرض حياة المواطنين وقائدي السيارات على الطريق للخطر.

وشوهد بالمقطع، عبور إحدى المركبات على العقبة، والتي تظهر أنها معرضة لخطر الانجراف والسقوط بسبب السيول.

وكانت منطقة جازان، شهدت اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، والتي سقطت على محافظات العارضة، العيدابي، أبوعريش، وضمد، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الحقو، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.