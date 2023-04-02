انهيار سقف منزل في صبيا وصاحبه يوثق المشهد

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أظهر فيديو متداول، لحظة انهيار سقف منزل في صبيا، بشكل مفاجئ.
وفي الفيديو، يمكن رؤية السقف وهو يسقط من المنتصف على الأرض ويتناثر الركام.
وظهر الحديد واضحًا، بعد سقوط الخرسانة المسلحة، ما يعني أن المواد المستخدمة كانت رديئة.
وبدا السقوط بالتدريج، حيث ظهرت تشققات في السقف أعقبها وقوعه، ولم يتسبب سقوط السقف في إصابة المقيمين بالمنزل.
وفي أغلب الحالات يعود سقوط السقف إلى تسرب مياه إليه، أو عدم التناسق بين مكونات السقف، أو بناء السقف الواحد على أكثر من مرة.
Ahmed
واضح ان المبنى قديم والسبب الأكيد لانهيار السقف تآكل حديد التسليح بفعل الرطوبة مما أدى الى انتفاخ الخرسانة ثم انهيارها كون مدينة صبيا قريبة جدا من البحر(25كم)