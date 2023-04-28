انهيار قدرة أمريكا التنافسية في مجال التكنولوجيا

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كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن انهيار قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيا؛ مما يُشكل مخاطر على الاقتصاد والأمن القومي، حسبما أفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض “جيك سوليفان”.
وذكر سوليفان: “الولايات المتحدة لم تخسر الإنتاج فحسب، بل قوضنا قدرتنا التنافسية من حيث التقنيات الحاسمة التي ستُحدد المستقبل”، ووفقًا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية، أمس الخميس.
وأردف مستشار الأمن القومي، أن الولايات المتحدة تُنتج حاليًّا حوالي 10% فقط من أشباه الموصلات في العالم، مُشيرًا إلى أنه بالنسبة للرقائق الأكثر تقدمًا، فإن إنتاجها يتركز جغرافيًّا “في مكان مُختلف تمامًا”.
ولفت المستشار في البيت الأبيض إلى أن “هذا يُشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد ونقاط ضعف للأمن القومي”.