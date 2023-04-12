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تنطلق للمحطة الدولية في مايو المقبل

اهتمام عالمي بمهمة تاريخية لـ ريانة أول رائدة فضاء سعودية

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
اهتمام عالمي بمهمة تاريخية لـ ريانة أول رائدة فضاء سعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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سيشرع رائدا فضاء سعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، في مهمة تاريخية خاصة إلى محطة الفضاء الدولية في مايو المقبل، لتصبح بذلك الباحثة السعودية ريانة أول امرأة عربية تسافر إلى الفضاء.

اهتمام عالمي بالرحلة

وعرض موقع wino الإخباري الهندي قصة مصورة للباحثة السعودية ريانة، لإبراز أهمية المهمة التاريخية التي ستقوم بها للفضاء الشهر المقبل.

وسلطت مجلة “abouther” المتخصصة في شؤون المرأة، الضوء على رحلة رائدة الفضاء السعودية، حيث سينطلق رائدا الفضاء السعوديان فى رحلتهما على متن الصاروخ SpaceX Falcon 9 من مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا.

تعليق ريانة

أعربت الباحثة السعودية ريانة برناوي عن سعادتها بعد أن تحدد موعد انطلاق رحلتها إلى الفضاء في الشهر القادم.

وقالت ريانة في تغريدة سابقة عبر موقع تويتر ، كلنا حماس وفخر كرواد سعوديين بإعلان موعد انطلاق رحلتنا نحو الفضاء في شهر مايو المقبل.

وتابعت: نتطلع لإكمال أهداف برنامج المملكة للفضاء، والذي سيسهم في تحقيق استكشافات مستقبلية في شتى المجالات.

صناعة الفضاء

وقالت المجلة، إن صناعة الفضاء تنمو بشكل كبير في دول مختلفة حول العالم، بعد أن هيمن سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على استكشاف الفضاء، وفي الوقت الحالي انخرطت 77 وكالة فضاء حكومية، مع أكثر من 600 رائد فضاء في مجال استكشاف الفضاء، مما مهد الطريق للاعبين جدد حول العالم.

وقامت المملكة، من خلال هيئة الفضاء السعودية، باستثمارات كبيرة في الصناعة وتدريب رواد الفضاء، وتعد مهمة أكسيوم 2 (Ax-2) هي مثال على الاستثمارات الكبيرة في صناعة الفضاء، حيث من المقرر أن يشرع رائدا فضاء سعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في مايو 2023.

أول رحلة سعودية للفضاء

وتأتى مهمة الفضاء للمملكة بعد ما يقرب من 40 عامًا من إرسال المملكة أول عربى إلى الفضاء، وهو الأمير سلطان بن سلمان الذى قضى أسبوعًا على متن مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا فى عام 1985.

كانت وكالة الفضاء السعودية أعلنت فى سبتمبر الماضى إطلاق برنامج رائد فضاء طويل المدى، والذى يضم حاليًّا أربعة أعضاء يتدربون فى الولايات المتحدة على أنظمة محطة الفضاء، والاستعداد لإجراء 11 تجربة علمية كلفتهم بها جامعات المملكة حول استمطار السحب والخلايا المناعية على متن محطة الفضاء الدولية.

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