اهتمام محمد بن سلمان ورفعه للملك بتمديد حساب المواطن يؤكد تلمس الاحتياجات ومساندة المستحقين

جسد اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورفعه بتمديد حساب المواطن واستمرار فتح التسجيل في البرنامج إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتمامه وحرصه على تقديم كل العون إلى المواطنين وتلمس احتياجاتهم ومساندة المستحقين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر بالتبعية على المملكة.

تفاصيل التوجيه الكريم

ويأتي ذلك الاهتمام ليتوجه الأمر الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

الأمر الملكي يأتي أيضًا استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

تقارب إنساني وأبوي

ويشير ما رفعه ولي العهد إلى التقارب الأبوي والإنساني بين القيادة والشعب، والسعي الدائم والمستمر لتلمس حاجة المواطن وتلبية الاحتياجات الحياتية، ضمن برنامج حساب المواطن الذي يهدف بالأساس إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، حيث يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة له، وتلبية احتياجات المواطنين بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين.

ويعكس التوجيه الكريم وما رفعه ولي العهد مدى تلمس القيادة لاحتياجات وتطلعات المواطنين، والعمل على دعمهم في سبيل تحقيق الاستقرار المعيشي لهم، والحرص على دعم المواطنين للمحافظة على مستواهم المعيشي وتحقيق العيش الكريم لكل مواطن.