بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بإعفاء صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه.

كما أصدر خادم الحرمين لشريفين، أمرا ملكيا بإعفاء معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، ويُكلف معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.