بأمر الملك سلمان.. صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.
ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيراً على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.
من الآخر
مانزل المستفيدين شيء الى الآن مع ان الامرالملكي ذكر فيه الايداع خلال الساعات القليلة القادمة والبنوك لم تودع المعونه لماذا قتل فرحة المستفيدين من هذه البنوك