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ضمن منافسات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يعبر لانس بثلاثية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
باريس سان جيرمان يعبر لانس بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الفوز على نظيره لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي الممتاز.

تقدم باريس سان جيرمان

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس التي أُقيمت على ملعب “حديقة الأمراء” بشكل سريع، حيث ضغط الضيوف، وتصدى الحارس دوناروما لرأسية مميزة من ساليس عبدالصمد.

وكاد دانليو بيريرا أن يهز شباك فريقه بالخطأ، بعد تقدم دوناروما، واستمر لانس في سيطرته، قبل أن تتحول المباراة عند الدقيقة 19 بعدما حصل ساليس عبدالصمد على بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على أشرف حكيمي.

باريس سان جيرمان ضد لانس 1
جانب من المباراة – المصدر @PSG_English

وانتفض لاعبو سان جيرمان، واستغلوا النقص العددي، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول عند الدقيقة 31، قبل أن يحرز فيتينيا الهدف الثاني عند الدقيقة 37 من تسديدة صاروخية بعيدة.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثالث بعد تبادل الكرة مع مبابي، وسط انهيار تام في أداء الفريق الضيف، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان ضد لانس بثلاثة أهداف دون رد.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

لانس يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ لانس بشكل أفضل، وتصدى دوناروما لتسديدة قوية من أوبيندا، قبل أن يسجل فرانكوفسكي الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 60.

باريس سان جيرمان ضد لانس
جانب من المباراة – المصدر @PSG_English

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث المباراة بفوز باريس سان جيرمان ضد لانيس بنتيجة 3\1، ليقترب من التتويج بلقب الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 72 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة الدوري الفرنسي الممتاز، وبفارق 9 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English
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