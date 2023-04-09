باريس سان جيرمان يعزز صدارته لـ الدوري الفرنسي

عزز الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان صدارته لـ ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك بعد الفوز مساء السبت على مضيفه نيس بثنائية دون رد في الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ26، لينتهي الشوط الأول بتقدم البي إس جي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الإسباني سيرخيو راموس في إحراز الهدف الثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الـ77 من ضربة رأسية.

صدارة الدوري الفرنسي

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد باريس سان جيرمان 69 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نيس عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وشهدت مباراة نيس، تحطيم ميسي لـ رقم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح ميسي الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الأندية الأوروبية في تاريخ كرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفًا في مباراة باريس سان جيرمان ونيس ليصل رصيده من الأهداف إلى 702 هدف خلال 841 مباراة، بينما سجل رونالدو 701 هدف في 949 مباراة.

وكانت مباريات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي بدأت أول أمس الجمعة، بفوز لانس على ستراسبورج بهدفين لهدف، وفي مباراتي أمس، فاز أنجيه على ليل بهدف، وفاز باريس سان جيرمان على نيس بهدفين دون رد.

مباريات الأحد

وتُقام 7 مباريات اليوم في الجولة الـ30 وهم ” ليون ضد رين، أجاكسيو ضد أوكسير، مونبيليه ضد تولوز، تروا ضد كليرمون فوت، ستاد ريمس ضد ستاد بريست، نانت ضد موناكو، لوريان ضد مارسيليا”.