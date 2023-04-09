Icon

سدايا تدرب أكثر من 46 ألف مواطن ومواطنة خلال 2023 Icon قصة انضمام فهد الهريفي إلى النصر في عمر الـ16 Icon فهد الهريفي: كنت أبيع الغنم قبل أن أكون لاعبًا Icon الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين Icon منظر جوي يسر الأعين لمسجد القبلتين في المدينة المنورة Icon جامعة نجران توفر 446 وظيفة أكاديمية Icon نظام نور يتيح التقديم على حركة النقل الخارجي Icon فهد الهريفي: والدي قيّدني بالسلاسل لمنعي من ممارسة كرة القدم Icon شؤون الحرمين توزيع مظلات على المعتمرين بالمسجد الحرام Icon فهد الهريفي لـ سامي الجابر: أنت أفضل لاعب في تاريخ الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بثنائية في شباك نيس

باريس سان جيرمان يعزز صدارته لـ الدوري الفرنسي

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
باريس سان جيرمان يعزز صدارته لـ الدوري الفرنسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عزز الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان صدارته لـ ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك بعد الفوز مساء السبت على مضيفه نيس بثنائية دون رد في الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ26، لينتهي الشوط الأول بتقدم البي إس جي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الإسباني سيرخيو راموس في إحراز الهدف الثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الـ77 من ضربة رأسية.

صدارة الدوري الفرنسي

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد باريس سان جيرمان 69 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نيس عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وشهدت مباراة نيس، تحطيم ميسي لـ رقم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح ميسي الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الأندية الأوروبية في تاريخ كرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفًا في مباراة باريس سان جيرمان ونيس ليصل رصيده من الأهداف إلى 702 هدف خلال 841 مباراة، بينما سجل رونالدو 701 هدف في 949 مباراة.

باريس سان جيرمان ونيس - الدوري الفرنسي

وكانت مباريات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي بدأت أول أمس الجمعة، بفوز لانس على ستراسبورج بهدفين لهدف، وفي مباراتي أمس، فاز أنجيه على ليل بهدف، وفاز باريس سان جيرمان على نيس بهدفين دون رد.

مباريات الأحد

وتُقام 7 مباريات اليوم في الجولة الـ30 وهم ” ليون ضد رين، أجاكسيو ضد أوكسير، مونبيليه ضد تولوز، تروا ضد كليرمون فوت، ستاد ريمس ضد ستاد بريست، نانت ضد موناكو، لوريان ضد مارسيليا”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاهد لقطيع من الإبل وسط الثلوج في نيوم
السعودية اليوم

مشاهد لقطيع من الإبل وسط الثلوج في...

السعودية اليوم
بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين

العالم
خالد الفراج يقلد بايدن
مشاهير

خالد الفراج يقلد بايدن

مشاهير
النصر يجتمع بوكيل لوكا مودريتش نهاية مارس في الرياض
الرياضة

النصر يجتمع بوكيل لوكا مودريتش نهاية مارس...

الرياضة
نجم فرنسا السابق: صافرات الاستهجان ضد ليونيل ميسي إهانة لكرة القدم
الرياضة

نجم فرنسا السابق: صافرات الاستهجان ضد ليونيل...

الرياضة
تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب
العالم

تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب

العالم
إيغالو الأكثر إحرازًا للأهداف الافتتاحية
الرياضة

إيغالو الأكثر إحرازًا للأهداف الافتتاحية

الرياضة
مشاهد مذهلة لحشود المعتمرين والمصلين بالحرم المكي من علو 600 متر
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة لحشود المعتمرين والمصلين بالحرم المكي...

السعودية اليوم