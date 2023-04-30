باكستاني في قبضة الأمن لترويجه الشبو بالدمام

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قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.