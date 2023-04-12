باكستاني مقيم بالمملكة: الشعب السعودي كريم ومضياف

عبر الشاب خان، الذي قضى أكثر من 28 عامًا من عمره في المملكة، عن سعادته بالعيش وسط السعوديين، وامتنانه لكرم الضيافة المقدم من أهلها، قائلًا: أشعر كأني وسط عائلتي.

فيديو | خان مقيم باكستاني يعيش في السعودية لأكثر من 28 عاما ويقضي شهور رمضان بعيدا عن أهله#الراصد pic.twitter.com/BASFkBX9uE — الراصد (@alraasd) April 11, 2023

كهربائي سيارات

ويمتهن الشاب الباكستاني الجنسية، مهنة كهرباء السيارات، بمهارة وإتقان، ويقضي رمضان في المملكة منذ نحو 28 عامًا.

شعب مضياف

وقال خان خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة روتانا خليجية: إنه حضر للسعودية منذ أن كان صغيرًا، ويعيش في السعودية وسط أهله، والشعب السعودي كريم ومضياف.

وأضاف: لي صديق سعودي يأتيني بالإفطار والمشروبات في رمضان وأشعر وكأني وسط عائلتي وأهلي.