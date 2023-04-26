باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجه أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

النيابة العامة

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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