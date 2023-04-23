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أشادت بالكفاءة العالية للجهات المشاركة في المهمة

باكستان: إجلاء مواطني المملكة والرعايا الأجانب تم بكل مهنية واقتدار

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
باكستان: إجلاء مواطني المملكة والرعايا الأجانب تم بكل مهنية واقتدار
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري.
وفي بداية الاتصال، هنّأ معاليه سمو الوزير بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.
كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

الرعايا الاجانب

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