المملكة تدعم الاستقرار وتثبت قدرتها على كسر الحواجز في المنطقة بدء ترتيب إجلاء السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة بالدموع .. معتمرة سودانية تتحدث عن حال بلادها وتشكر المملكة تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال أمطار غزيرة وبرد وجريان للسيول في 5 مناطق ثاني أيام العيد أرسنال ينتفض ويتعادل مع ساوثهامبتون في الوقت القاتل مبابي يقود باريس سان جيرمان لتجاوز آنجيه بثنائية ألعاب وفعاليات في حفل أبناء شهداء الواجب والأيتام ببوليفارد رياض سيتي الألعاب النارية تلون سماء المدينة المنورة بألوان البهجة والفرح وزير الصحة يعايد المرضى ومنسوبي سعود الطبية
عبرت معتمرة سودانية عن تأثرها وحزنها الشديد جراء الأحداث التي تجري في بلادها وسقوط قتلى أبرياء من المدنيين في ظل الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
متأثرة بالأحداث في #السودان..
معتمرة سودانية في أول أيام #عيد_الفطر: نعجز عن شكر #السعودية على الخدمات المقدمة للمعتمرين.. ومشاعري بوجودي في #مكة_المكرمة "لاتوصف"#العربية_في_العيد
عبر :
@oozlion777 pic.twitter.com/fKVEA2z7Iw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2023
كما توجهت المعمرة السودانية بالشكر للمملكة قيادة وشعباً على الخدمات التي يتم تقديمها للمعتمرين والزوار على كافة الأصعدة.
وأضافت المعمرة السودانية “أن مشاعرها لا توصف بوجودها في مكة أطهر البقاع في العالم وأدائها لمناسك العمرة”.