بالفيديو.. أهم الفروق بين كورونا وفيروس ماربورغ القاتل

كشف الباحث في علم الفيروسات عمار الخميسي أهم الفروق بين فيروس كورونا وفيروس ماربورغ القاتل.

وقال الخميسي، إن فيروس ماربورغ يختلف عن كورونا تماماً، موضحاً أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء أكثر من ماربورغ بنسبة عالية جداً.

الباحث في علم الفيروسات عمار الخميسي يكشف أهم الفروق بين فيروسي #ماربورغ و #كورونا.. ما هي؟

#العربية pic.twitter.com/HDGzyFgWTG — العربية (@AlArabiya) April 2, 2023

وتابع أن فيروس ماربورغ ينتقل عن طريق التلامس، أي عن طريق ملامسة المريض أو المصاب أو الأدوات المستخدمة أو بول المريض أو لعابه .

انتقال فيروس ماربورغ

كما ينتقل ماربورغ عن طريق التنفس في الغرف المغلقة وبنسبة احتمال بسيطة، لكن تكمن خطورة ماربورغ في الأعراض المرضية الخطيرة.

نسب الوفاة العالية

وتابع أن ماربورغ يسبب حالة إعياء شديد ونزيفاً حادًّا والوفاة، كما ترتفع نسبة الوفاة بالمرض إلى 55% و88% على حسب السلالة والمنطقة التي ينتشر فيها الفيروس.

يذكر أن فيروس ماربورج الفتاك ينتمي إلى عائلة “إيبولا”، وقد تفشى في السابق بأماكن أخرى عبر القارة السمراء بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

ولا تنتقل العدوى من الأشخاص المصابين بفيروس “ماربورج” إلى الآخرين عادة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم، ويمكن أن ينتقل “ماربورغ” أيضاً عن طريق الدم أو سوائل الجسم أو الأشياء الملوثة كالأغطية أو الملابس أو الإبر.