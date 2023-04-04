بالفيديو.. تصادم بين سيارة وحافلة ينتهي بهدم جدار منزل

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وثق مقطع فيديو متداول، تصادم مروع بين سيارة وحافلة مما تسبب في انحرافها وهدم جدار منزل في إحدى الدول الأوروبية.
وأظهر المقطع قائد سيارة يسير في الاتجاه الخطأ، وتفاجأ بحافلة أمامه ولم يتمكن من تفاديها لتختل عجلة القيادة ويصطدم بالحافلة.
وتسبب الحادث في انحراف الحافلة إلى جانب الطريق وارتطامها بأحد المنازل مما تسبب في انهيار جدار المنزل.