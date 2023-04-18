بالفيديو.. سيول عارمة تحاصر المركبات في حائل

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وثق مقطع فيديو متداول، سيولاً عارمة تحتجز وتحاصر المركبات في حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وأظهر المقطع، عدداً من المركبات وقد حاصرتها مياه الأمطار، بينما يحاول قائد مركبة القيادة بسرعة للخروج من السيل.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.
كذلك تشمل الحالة أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.