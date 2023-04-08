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بانيغا يواصل التألق مع الشباب

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
بانيغا يواصل التألق مع الشباب
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات الموسم، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

تألق بانيغا

وخطف بانيغا الأنظار خلال مباراة الشباب ضد الهلال، ونجح في صناعة هدف، ليصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 20 في مسيرته مع الليوث في جميع البطولات، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر spl

وأكمل بانيغا صاحب الـ34 عامًا، 190 تمريرة مفتاحية في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مسيرته ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال 71 مباراة.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر spl

فوز الشباب ضد الهلال

ولعب الشباب ضد الهلال بالأمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 47 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد نادي الهلال عند 45 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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