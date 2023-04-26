بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء: إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها “سيؤدي إلى القضاء على نظام الزعيم كيم جونغ أون”.

تصريحات بايدن

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول: “أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول، وسيفضي إلى نهاية أي نظام يُقدم على تحرك كهذا”.

ومن جانبه، أفاد الرئيس الكوري الجنوبي يوون سوك يول، بأن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة، مشددًا أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية “سيشمل أسلحة ذرية أمريكية”.

وذكر أن “تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر”.