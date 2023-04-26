بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية الأمريكية

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل “خطرًا” على الديمقراطية الأمريكية.

خطر ترامب

جاء ذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عامًا ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وأفاد بايدن بأنه يدرك تمامًا الخطر الذي يمثّله (ترامب) على ديمقراطيتنا، مؤكدًا أن سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه؛ لأنه “بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق” الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.