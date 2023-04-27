بايدن سيفاجئ الجميع بنهاية النزاع في أوكرانيا

توقع تقرير نهاية للحرب في أوكرانيا التي لا تبدو في الأفق القريب، حيث تتواصل الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية للعام الثاني على التوالي.

انهيار أوكرانيا

كتبت صحيفة “Asia Times” الإلكترونية أنه إذا كان انهيار أوكرانيا أمرًا لا مفر منه فقد يرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن قوات أمريكية إلى هناك حتى بدون موافقة حلف الناتو.

وقالت الصحيفة: “إذا توقع بايدن الانهيار الوشيك لأوكرانيا فلا يمكن استبعاد التدخل الأمريكي. يمكنه إرسال متطوعين بدون إذن الناتو، ولكنه يوجد هناك حتى في هذه الحالة سبب للاعتقاد أن الحلف لن ينجو، وذلك ليس لأنه يتعرض للهجوم بل لأنه تم خداعه”.

المساعدات العسكرية

وأشارت الصحيفة إلى أن الحلف لا يزال حتى الآن يتجنب كارثة، لكنه يستفز روسيا بشكل غير معقول.

وتابعت: “ليس من المفهوم لماذا لا يريد الناتو التخلي عن المسار المختار، ربما يحدث ذلك بسبب الضغط الكبير من جانب الولايات المتحدة. لقد فهم الألمان بالفعل مدى استهتار إدارة بايدن وهم يشهدون الفقاعات التي ترتفع إلى السطح من أعماق بحر البلطيق”.

وأعلن الساسة الغربيون أكثر من مرة أنه يجب على أوكرانيا أن تهزم روسيا في ساحة المعركة، وهم يزودون نظام كييف بالمزيد من الأسلحة. ورداً على ذلك قال الكرملين إن المساعدة العسكرية لا تغير شيئًا بشكل موضوعي بل تساعد في تأخير معاناة الشعب الأوكراني.