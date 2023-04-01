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بايدن لن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
بايدن لن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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أكدت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لن يشارك في حفل تتويج ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث في مايو المقبل.

دعوة بايدن للتتويج

وقال المصدر، في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه من المتوقع أن يرسل بايدن السيدة الأولى جيل بايدن أو نائبته كامالا هاريس بدلا منه.

ووجه قصر باكنغهام بالفعل دعوات عبر البريد الإلكتروني إلى قادة العالم للمشاركة في حفل التنصيب المقرر في مايو المقبل.

زيارة لإيرلندا

وإذا ما تأكد غياب بايدن، فهذا يعني أن الرئيس الأمريكي لن يلتقي تشارلز الثالث للمرة الثانية في مناسبة عامة.

ومن المقرر أن يزور بايدن إيرلندا الشمالية في أبريل الحالي، قبل أيام من تنصيب ملك بريطانيا، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام الذي عرف بـ”الجمعة العظيمة”، وأنهى عقودًا من العنف.

ولا يرى المسؤولون البريطانيون أي ازدراء في غياب بايدن عن التتويج، إذ لم يسبق لرئيس أمريكي أن شارك في تتويج أي ملك بريطاني.

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