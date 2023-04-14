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أثار الأمر سخرية عالمية

بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة
المواطن - فريق التحرير

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كان رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، يأمل بالحصول على لحظة خاصة تترسخ في ذهنه للأبد، أثناء لقاء رئيس أمريكا، جو بايدن، لكن ما حصل كان عكس ذلك تمامًا خلال لقاء الرئيسين.

وسجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحظة حرجة خلال وصوله إلى إيرلندا الشمالية، وتحيته لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.

لقطة محرجة

خلال نزول بايدن من طائرته الرئاسية أير فورس وان، توجه نحو سوناك الذي كان بانتظاره على مدرج الطيران، وعوضًا عن السلام عليه بحرارة، صافحه بايدن بسرعة، ثم قام بدفعه قليلا، وتوجه لتحية ممثل الملك، وهو ملازم كبير في السن.

بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة
تجاهل بايدن لسوناك، ثم تحيته الحارة للملازم المسن، بينما ظل سوناك يتفرج منعزلا، مثلت لحظة ازدراء سياسي من بايدن لرئيس وزراء بريطانيا، بحسب ما عبر موقع سكاي نيوز البريطاني.

وبعد تحية الملازم، بدا بايدن وكأنه منغمس في عناق طويل وأكثر ودية مع جين هارتلي، السفيرة الأمريكية في بريطانيا، التي عينها الرئيس العام الماضي.

سخرية عالمية

وأثارت لقطة بايدن وسوناك سخرية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم البعض بايدن بعدم تمييزه لرئيس وزراء بريطانيا، بينما اتهمه البعض بالعنصرية، بسبب لون بشرة سوناك.

بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة

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