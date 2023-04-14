بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة

كان رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، يأمل بالحصول على لحظة خاصة تترسخ في ذهنه للأبد، أثناء لقاء رئيس أمريكا، جو بايدن، لكن ما حصل كان عكس ذلك تمامًا خلال لقاء الرئيسين.

Moment UK PM Rishi Sunak greets Joe Biden in Belfast The US president is beginning a four-day trip to Northern Ireland and the Republic of Irelandhttps://t.co/uzN5dYvmyt pic.twitter.com/0p0f6wk8JL — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 11, 2023

وسجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحظة حرجة خلال وصوله إلى إيرلندا الشمالية، وتحيته لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.

لقطة محرجة

خلال نزول بايدن من طائرته الرئاسية أير فورس وان، توجه نحو سوناك الذي كان بانتظاره على مدرج الطيران، وعوضًا عن السلام عليه بحرارة، صافحه بايدن بسرعة، ثم قام بدفعه قليلا، وتوجه لتحية ممثل الملك، وهو ملازم كبير في السن.

وبعد تحية الملازم، بدا بايدن وكأنه منغمس في عناق طويل وأكثر ودية مع جين هارتلي، السفيرة الأمريكية في بريطانيا، التي عينها الرئيس العام الماضي.

سخرية عالمية

وأثارت لقطة بايدن وسوناك سخرية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم البعض بايدن بعدم تمييزه لرئيس وزراء بريطانيا، بينما اتهمه البعض بالعنصرية، بسبب لون بشرة سوناك.