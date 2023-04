بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة

كان رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، يأمل بالحصول على لحظة خاصة تترسخ في ذهنه للأبد، أثناء لقاء رئيس أمريكا، جو بايدن، لكن ما حصل كان عكس ذلك تمامًا خلال لقاء الرئيسين.

Moment UK PM Rishi Sunak greets Joe Biden in Belfast

The US president is beginning a four-day trip to Northern Ireland and the Republic of Irelandhttps://t.co/uzN5dYvmyt pic.twitter.com/0p0f6wk8JL

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 11, 2023