الاتفاق لا يخسر ضد الفيحاء منسوبو متوسطة الرفيعة يوزعون وجبات الإفطار لحظة وصول وزير الدفاع اليمني الأسبق واللواء ناصر منصور هادي عدن موقف كريم بنزيما ومودريتش من العروض السعودية خطيب المسجد النبوي: اغتنموا ليالي شهر رمضان بالإكثار من الطاعات بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة ماسك يعلن إمكانية تحقيق الأرباح من التغريد أجواء رائعة تميل للبرودة وتوقعات بأمطار غزيرة خلال أيام زيادة السعة السريرية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لـ600 سرير الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
كان رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، يأمل بالحصول على لحظة خاصة تترسخ في ذهنه للأبد، أثناء لقاء رئيس أمريكا، جو بايدن، لكن ما حصل كان عكس ذلك تمامًا خلال لقاء الرئيسين.
Moment UK PM Rishi Sunak greets Joe Biden in Belfast
The US president is beginning a four-day trip to Northern Ireland and the Republic of Irelandhttps://t.co/uzN5dYvmyt pic.twitter.com/0p0f6wk8JL
— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 11, 2023
وسجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحظة حرجة خلال وصوله إلى إيرلندا الشمالية، وتحيته لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.
خلال نزول بايدن من طائرته الرئاسية أير فورس وان، توجه نحو سوناك الذي كان بانتظاره على مدرج الطيران، وعوضًا عن السلام عليه بحرارة، صافحه بايدن بسرعة، ثم قام بدفعه قليلا، وتوجه لتحية ممثل الملك، وهو ملازم كبير في السن.
وبعد تحية الملازم، بدا بايدن وكأنه منغمس في عناق طويل وأكثر ودية مع جين هارتلي، السفيرة الأمريكية في بريطانيا، التي عينها الرئيس العام الماضي.
وأثارت لقطة بايدن وسوناك سخرية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم البعض بايدن بعدم تمييزه لرئيس وزراء بريطانيا، بينما اتهمه البعض بالعنصرية، بسبب لون بشرة سوناك.