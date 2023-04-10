بايدن يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يخطط للترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض في الانتخابات المقررة في 2024، بحسب شبكة NBC.

وصرح بايدن في مقابلة مع برنامج توداي على شبكة إن بي سي من قبل قائلًا: أخطط لخوض الانتخابات، لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه بتصريحات اليوم، قطع بايدن الطريق أمام التكهنات بشأن قراره خوض انتخابات 2024 التي سيكون عمره فيها 82 عامًا.

أول رئيس أوكتوجيني في التاريخ الأمريكي

وبحسب صحيفة The Washington Free Beacon فإنه بايدن بهذا العمر يُصبح أول رئيس أوكتوجيني، أي الشخص الذي يتراوح عمره بين 80 و 89 عامًا، وهو أمر مثير للقلق بحسب وصف الصحيفة.

وفي تقرير سابق، قالت الصحيفة، تجاوز بايدن متوسط ​​العمر المتوقع للذكور في الولايات المتحدة بـ 6 سنوات كاملة، وإذا حدثت مأساة له فستتولى كاميلا هاريس السلطة باعتبارها رئيسة أمريكا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.

صحة بايدن

ومع ذلك، قال أطباء البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلات معهم إنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة جو بايدن الذي بات الرئيس الأكبر سنًا في التاريخ الأمريكي.