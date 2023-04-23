بايدن يشكر السعودية على مساعداتها الحاسمة لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للمملكة على جهودها الحاسمة التي بذلتها لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان.

إجلاء الدبلوماسيين

وكان بايدن أعلن صباح الأحد، إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام، ووجه الشكر إلى 3 دول ساعدت الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف وهي السعودية وجيبوتي وإثيوبيا.

جهود السعودية

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

عدد المواطنين والأجانب

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنًا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصًا، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.