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يستعد وفريقه للإعلان عن حملته الانتخابية

بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه الترشح لولاية ثانية.

الحملة الانتخابية

وفي وقت سابق أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يستعد وفريقه للإعلان عن حملته الانتخابية الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن حملة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بدأت “تتبلور” على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عن الديمقراطيين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه على الرغم من أن بايدن “لا يرى ضرورة للاستعجال” ببيان رسمي، فإن المستشارين في البيت الأبيض سيتخذون “قرارات نهائية” بشأن إطلاق حملته الانتخابية.

وقال مصدر لم يذكر اسمه لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “القرار جاهز، لكن بايدن غاضب من الضغط لإعلان ما قرره بالفعل”.

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