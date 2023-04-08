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بناء اقتصاد يعود بالنفع على الأمريكيين

بايدن يعلن أجندته في الانتخابات الرئاسية القادمة

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ صباحاً
بايدن يعلن أجندته في الانتخابات الرئاسية القادمة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطته الرئاسية القادمة التي سيخوض بها الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بناء اقتصاد

وغرد جو بايدن عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: “أجندتي هي بناء اقتصاد يعود بالنفع على الأمريكيين الذين يعملون بجد، هذا الأسبوع فقط، أعلنت الشركات عن استثمارات صناعية في جورجيا، ونيو مكسيكو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وساوث كارولينا، وتينيسي، وويسكونسن- لتوفير وظائف جديدة للمجتمعات في جميع أنحاء أمريكا”.

الانسحاب من أفغانستان

واتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خليفته، جو بايدن، بمحاولة نقل المسؤولية عن الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، والذي وصفه ترامب نفسه بأنه “غير كفء”.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “هؤلاء الأغبياء في البيت الأبيض الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر أحمق منهم جميعًا، جو بايدن اليائس، لديهم لعبة جديدة من التضليل لإلقاء اللوم على ترامب بسبب استسلامهم غير الكفؤ لأفغانستان. لقد شاهدت هذه الكارثة تتكشف جنبًا إلى جنب مع الآخرين”.

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