بايدن يعلن رسميًّا الأسبوع المقبل خوض انتخابات 2024

كشفت صحيفة أمريكية، أن الرئيس جو بايدن يستعد وفريقه للإعلان عن حملة إعادة انتخابه الأسبوع المقبل، مع إنهاء مساعديه لخطط إطلاق فيديو له لإطلاق حملته رسميًّا.

الإعلان الرسمي

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست”، أمس الخميس، عن ثلاثة أشخاص اطلعوا على الخطط.

لعدة أشهر، أشار بايدن (80 عامًا) إلى أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية، لكنه لم يعلن عن ذلك رسميًّا.

وأجرى كبار مساعدي بايدن بهدوء استعدادات مكثفة للانطلاق، وعقدوا اجتماعات منتظمة مع الرئيس والسيدة الأولى منذ العام الماضي في مقر الإقامة في البيت الأبيض.

خطوة واحدة

وأشرفت أنيتا دن وجين أومالي ديلون، وهما من كبار مستشاري بايدن، على جهود إعادة الانتخاب، بما في ذلك إجراء مقابلات مع الموظفين لشغل المناصب العليا، في حين مولت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي مشاريع بحثية لدراسة المشهد الانتخابي.

ومن شأن الإعلان المخطط له أن يقترب خطوة واحدة مما يمكن أن يكون حملة رئاسية استثنائية، حيث سيكون بايدن في سن 86 في نهاية فترة ولاية ثانية، وهو أكبر سنًّا بكثير من أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة.