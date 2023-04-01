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ضمن مباريات الجولة الـ26

بايرن ميونخ يصعد لـ صدارة الدوري الألماني برباعية في دورتموند

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
بايرن ميونخ يصعد لـ صدارة الدوري الألماني برباعية في دورتموند
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على غريمه بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

وسجل البايرن الهدف الأول في الدقيقة الـ13 بعد خطأ قاتل من حارس دورتموند جريجور كوبيل، ثم نجح اللاعب الألماني توماس مولر في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ18 والـ23، لينتهي الشوط الأول بتفوق البايرن بثلاثية دون رد.

بايرن ميونخ يضرب برباعية

وفي الشوط الثاني، سجل البايرن الهدف الرابع عبر الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة الخمسين.

ونجح بوروسيا دورتموند في إحراز هدفين عبر كل من إيمري تشان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ72 ومالين في الدقيقة التسعين.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

وفي أول مباراة للمدرب الألماني توماس توخيل مع البايرن، أصبح رصيد بايرن ميونخ 55 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 53 نقطة في المركز الثاني.

نتائج الجولة الـ26

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الألماني، انطلقت بداية من أمس الجمعة، بالتعادل بين بوخوم وآينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق وفي مباريات اليوم، فاز باير ليفركوزن على شالكة بثلاثية دون رد، بينما تعادل فولفسبورج مع أوجسبورج بهدفين لكل فريق، وتعادل هيرتا برلين مع فريق فرايبورج بهدف لكل فريق، أما يونيون برلين ففاز على شتوتجارت بثلاثية دون رد، وفاز ماينز على لايبزيج بثلاثية دون رد.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

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