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بعد أزمته مع ليروي ساني

بايرن ميونيخ يكشف عقوبة ساديو ماني

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
بايرن ميونيخ يكشف عقوبة ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي بايرن ميونيخ، عن معاقبة نجم الفريق الأول لكرة القدم، السنغالي ساديو ماني بعد دخوله في شجار مع زميله ليروي ساني.

البايرن يُعاقب ساديو ماني

وأصدر بايرن ميونيخ بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: “لن يكون ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا، ضمن القائمة في مباراة يوم السبت على أرضه ضد هوفنهايم”.

وواصل النادي الألماني بيانه: “جاء ذلك بسبب سوء تصرفه بعد مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، كما سيتم تغريمه أيضًا”.

ساديو ماني وليروي ساني
ماني وساني – المصدر goal

تفاصيل الأزمة

ووقعت الأزمة بين ساديو ماني وساني بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ بالأمس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة البافاري بثلاثة أهداف دون رد.

ساديو ماني وليروي ساني مع بايرن ميونيخ
ماني وساني – المصدر theguardian

وكان ساني متواجدًا في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.

كما أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ماني ضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو بايرن ميونيخ للفصل بينهما، كما أشارت تقارير أيضًا إلى أن الثنائي نشب بينهما خلاف داخل الملعب في المباراة بسبب تمريرة خاطئة.

ساديو ماني
ماني – المصدر goal
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