بايرن ميونيخ يكشف عقوبة ساديو ماني

أعلن نادي بايرن ميونيخ، عن معاقبة نجم الفريق الأول لكرة القدم، السنغالي ساديو ماني بعد دخوله في شجار مع زميله ليروي ساني.

البايرن يُعاقب ساديو ماني

وأصدر بايرن ميونيخ بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: “لن يكون ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا، ضمن القائمة في مباراة يوم السبت على أرضه ضد هوفنهايم”.

وواصل النادي الألماني بيانه: “جاء ذلك بسبب سوء تصرفه بعد مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، كما سيتم تغريمه أيضًا”.

تفاصيل الأزمة

ووقعت الأزمة بين ساديو ماني وساني بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ بالأمس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة البافاري بثلاثة أهداف دون رد.

وكان ساني متواجدًا في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.

كما أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ماني ضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو بايرن ميونيخ للفصل بينهما، كما أشارت تقارير أيضًا إلى أن الثنائي نشب بينهما خلاف داخل الملعب في المباراة بسبب تمريرة خاطئة.